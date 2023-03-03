Huawei замаскировала процессоры в своих устройствах лентой и кулерами

Из-за санкций США Huawei сталкивается с серьёзными проблемами при закупке чипов, необходимых для её продуктов. При этом компания старается найти пути обхода ограничений. По этой причине, пытаясь сохранить конфиденциальность своих поставщиков, Huawei скрывает происхождение микросхем в своих устройствах.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На выставке Mobile World Congress (MWC) 2023 в Барселоне компания Huawei представила свои новейшие серверные материнские платы. Интересно то, что все чипы на них были покрыты маскировочной лентой и прикрыты кулерами.

Gizmochina