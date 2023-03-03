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58 минут назад

Чтобы никто не узнал: Huawei замаскировала процессоры в своих устройствах лентой и кулерами

Ferra.ru

Из-за санкций США Huawei сталкивается с серьёзными проблемами при закупке чипов, необходимых для её продуктов. При этом компания старается найти пути обхода ограничений. По этой причине, пытаясь сохранить конфиденциальность своих поставщиков, Huawei скрывает происхождение микросхем в своих устройствах.

Huawei замаскировала процессоры в своих устройствах лентой и кулерами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На выставке Mobile World Congress (MWC) 2023 в Барселоне компания Huawei представила свои новейшие серверные материнские платы. Интересно то, что все чипы на них были покрыты маскировочной лентой и прикрыты кулерами.

Gizmochina

Компания не желает раскрывать происхождение своих чипов. Причина этого в том, что практически все имеющиеся сегодня на рынке микросхемы проектируются с использованием американского оборудования. Поэтому поставщики должны получить соответствующие лицензии от Министерства торговли США, чтобы торговать с Huawei или её дочерними компаниями. Чтобы преодолеть это препятствие, Huawei может прибегнуть к покупке чипов на сером рынке.

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