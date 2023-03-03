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12 минут назад

Ученые доказали на животных, что кишечные бактерии регулируют восстановление мышц

Газета.Ru

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что образующиеся в кишечнике иммунные клетки участвуют в восстановлении поврежденных мышц и печени. Исследование опубликовано в журнале Immunity.

Ученые доказали, что кишечные бактерии влияют на восстановление мышц
Фото: ТАССТАСС

Регуляторные Т-клетки (Treg) — это узкоспециализированные иммунные клетки. Они находятся в различных органах, где контролируют местное воспаление. Клетки Treg в толстой кишке необходимы для защиты организма от пищевых аллергенов, рака кишечника, а также для сдерживания аутоиммунных состояний, например, колита. Ранее исследования показали, что кишечные микробы контролируют выработку Treg, но ученые считали, что это влияет только на местный иммунитет кишечника.

Во время рутинной работы с иммунными клетками в разных органах ученые обнаружили кишечные Treg, смешанные с мышечными клетками. Чтобы выяснить, каким образом иммунные клетки из кишечника попали в мышцы, биологи пометили Treg в толстой кишке мышей с помощью специальных молекул, которые выделяют свет. Так им удалось отследить путь клеток Treg, начиная с кишечника. Ученые выяснили, что клетки мигрировали в другие части тела животных, в том числе мышцы и печень.

Дальнейшие эксперименты показали, что без этих клеток поврежденные мышцы животных восстанавливались гораздо хуже: значительная часть здоровой ткани была потеряна из-за образования рубцов. Ученые также доказали, что уничтожение микрофлоры кишечника снизило количество клеток Treg. Это подчеркивает важность разумного использования антибиотиков.

Клетки Treg также оказались вовлечены в ответ иммунитета на жировую болезнь печени — состояния, при котором происходит накопление жира в печени и гибель ее клеток. Ученые надеются, что их открытие станет основой для создания препаратов против повреждения скелетных мышц и жировой болезни печени.

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