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26 минут назад

Британские ученые создали датчик здоровья из водорослей и соли

Мир24

Ученые из Сассекского университета в Великобритании создали новые датчики здоровья, которые являются полностью биоразлагаемыми. Для их изготовления использовали морские водоросли, воду, каменную соль и графен, сообщает Eurek Alert.

Британские ученые создали датчик здоровья из водорослей и соли
Фото: Mir24.tvMir24.tv

Датчики крепятся к телу и предназначены для персонального мониторинга физической формы. Подобные устройства используют, к примеру, спортсмены для контроля температуры и частоты сердечных сокращений. Но датчики предыдущего поколения состоят из резины и пластика и после применения превращаются в неразлагаемый мусор.

Новые модели благодаря натуральному составу не только экологичны, но и безопасны для здоровья. Эксперименты также показали, что по точности измерений они превосходят существующие гидрогели и наноматериалы на синтетической основе.

Идея использовать морские водоросли в устройстве для подобного устройства возникла у руководителя научной группы доктора Конора Боланда, когда он смотрел телевизор во время карантина. Он обратил внимание, что водоросли для загущения десертов придают им мягкость и упругость. После этого доктор задумался о потенциале применения водорослей в сенсорных технологиях.

Морские водоросли представляет собой изолятор. Но, добавив некоторое количество графена, ученые смогли создать электропроводящую пленку. При замачивании в солевой ванне она впитывала воду и превращалась в мягкий электропроводящий гидрогель.

Ученые отметили, что датчики здоровья нового поколения будут выглядеть как вторая кожа или переводная татуировка. Они легко наносятся и не требуют проведения длительных и неприятных для пациента процедур.

«Ученые из Сассекса создали устройство, обладающее реальным потенциалом для промышленного развития», – отметили эксперты, которые не принимали участия в исследовании.

Ранее британские ученые создали компьютер, работающий на водорослях. Он функционировал в течение года.

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