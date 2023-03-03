«Роскосмос» впервые испытал электроракетный двигатель на криптоне

В интересах федерального проекта "Сфера" предприятия Госкорпорации "Роскосмос" - ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш) и ГНЦ "Центр Келдыша" - впервые испытали стационарный плазменный двигатель СПД-70М на криптоне.

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Испытания показали стабильную работу двигателя и надежные параметры запуска. По оценке специалистов, мотор полностью соответствует требованиям для космических аппаратов проекта "Сфера". Как рассказали в "Роскосмосе", двигатель СПД-70М создан в ОКБ "Факел" и имеет мощность от 300 до 1200 Вт. В Центре Келдыша для него был разработан катод-компенсатор с эмиттером, то есть излучателем из пористого вольфрама, пропитанного соединениями бария.

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Специалисты поясняют: традиционно в качестве рабочего тела для плазменных двигателей используется ксенон. Но в последнее время его стоимость на рынке существенно выросла, что активизировало научные изыскания по применению более доступных рабочих тел. Одним из возможных вариантов может стать криптон, стоимость которого по разным оценкам в 5-10 раз меньше ксенона. При этом можно получить приемлемые параметры плазменных двигателей.

В конце прошлого года "Роскосмос" начал научно-исследовательскую работу, одна из задач которой исследовать возможность использования в электроракетных двигателях альтернативных ксенону рабочих тел.

Справка "РГ"

В октябре 2022 года Россия запустила первый спутник проекта "Сфера" по созданию системы космических услуг связи - "Скиф-Д". Он станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет.

Этот космический аппарат предназначен для обкатки новых технических решений и защиты орбитально-частотного ресурса. Направлен на ликвидацию так называемого "цифрового неравенства": обеспечение доступа в интернет через спутники там, где невозможно проложить оптоволокно. Например, в высоких широтах, зонах тайги, тундры и вечной мерзлоты.