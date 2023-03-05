Новый приём для обмана россиян в мессенджерах придумали мошенники

Телефонные мошенники осваивают новую стратегию отъёма денег у населения – они используют иностранные телефонные номера, визуально похожие на российские, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: deita.ru deita.ru

С таких номеров злоумышленники осуществляют звонки в мессенджерах. Для усиления эффекта в качестве картинки-аватара они ставят российский герб или эмблемы правоохранительных органов РФ. Как ранее уточнял в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев, к новой схеме мошенникам пришлось прибегнуть после того, как сотовые операторы РФ перестали оказывать услугу по подмене иностранных номеров на российские.

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Теперь мошенники используют номера с телефонными кодами Лихтенштейна (+423), Норвегии (+472), Турции (+905) и Японии (+81). Чаще всего такие аферисты промышляют в мессенджере Viber, но волна Интернет-мошенничества захлестнула все мессенджеры, в том числе малораспространённые в России, такие, как Signal, Line и Kik.

В действительности никакие государственные органы не будут звонить гражданам, используя мессенджер. Звонок якобы от должностного лица или представителя службы поддержки через мессенджер, неважно, с российского номера или иностранного, однозначно является мошенническим.

Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, среди распространённых схем обмана в мессенджерах – предложения с фиктивными вакансиями. По словам эксперта в области информационных технологий и CEO компании AtreIdea Сергея Белова, такие объявления нужны, чтобы выпытать у жертвы как можно больше личной информации. Другая категория потенциальных жертв – это люди, ищущие знакомств, у них выманивают как конфиденциальную информацию, так и деньги.

Наконец, потенциальные жертвы кибермошенников – это предприниматели и сотрудники крупных компаний, которым рассылают вредоносные ссылки, по которым можно подцепить вирус-шифровальщик. За разблокировку компьютера у жертв требуют выкуп.

Как отмечает Сергей Белов, рассылка информации с иностранных номеров является приманкой ещё и для подростков, молодых людей, которых соблазняет сам факт того, что им пришло сообщение из другой страны.

Руководительница группы аналитики Центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART Ксения Рысаева предупреждает, что способов заманить пользователя мессенджера перейти по вредоносной ссылке множества. Популярны, например, фиктивные кредитные предложения, поздравления с выигрышем в лотерею (несуществующую). Переход по вредоносной ссылке может обернуться «угоном» аккаунта, и мошенник получит доступ ко всем контактам жертвы. А обмануть их от лица обладателя взломанного аккаунта труда не составит.

Основное правило безопасности в сфере телефонного мошенничества – это не реагировать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, особенно с иностранных.