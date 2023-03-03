Google добавила в поиск «пасхалку» в честь нового сезона «Мандалорца»

Google посвятила новую «пасхалку» в своем поисковом сервисе выходу третьего сезона сериала «Мандалорец». На это обратил внимание портал 9to5Mac.

Фото: Disney+ Disney+

Если вбить в поиске «Мандалорец» или «Грогу», то в правом нижнем углу экрана появится сам Грогу, один из персонажей сериала (также известный как «Малыш Йода»). При нажатии на него Грогу начинает применять Силу, буквально ломая поисковик — он «откалывает» результаты поиска и скидывает их вниз страницы. Сообщается, что «пасхалка» работает как на настольной, так и на мобильной версиях Google-поиска.

Известно, что Google часто добавляет в свой поиск секреты, посвященные тем или иным событиям. В январе в честь выхода сериала «Одни из нас» в сервисе появилась «пасхалка» с кордицепсом, грибом, который привел к появлению зараженных во вселенной шоу. Кроме того, по окончании Чемпионата мира по футболу 2022 Google интегрировала в поиск салют в цветах аргентинского флага — в честь страны-победителя.