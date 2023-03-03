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18 минут назад

Google добавила в поиск "пасхалку" в честь выхода нового сезона сериала "Мандалорец"

Газета.Ru

Google посвятила новую «пасхалку» в своем поисковом сервисе выходу третьего сезона сериала «Мандалорец». На это обратил внимание портал 9to5Mac.

Google добавила в поиск «пасхалку» в честь нового сезона «Мандалорца»
Фото: Disney+Disney+

Если вбить в поиске «Мандалорец» или «Грогу», то в правом нижнем углу экрана появится сам Грогу, один из персонажей сериала (также известный как «Малыш Йода»). При нажатии на него Грогу начинает применять Силу, буквально ломая поисковик — он «откалывает» результаты поиска и скидывает их вниз страницы. Сообщается, что «пасхалка» работает как на настольной, так и на мобильной версиях Google-поиска.

Известно, что Google часто добавляет в свой поиск секреты, посвященные тем или иным событиям. В январе в честь выхода сериала «Одни из нас» в сервисе появилась «пасхалка» с кордицепсом, грибом, который привел к появлению зараженных во вселенной шоу. Кроме того, по окончании Чемпионата мира по футболу 2022 Google интегрировала в поиск салют в цветах аргентинского флага — в честь страны-победителя.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что создатель «Мандалорца» до сих пор не придумал концовку сериала.

Наука и техника,Google,
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