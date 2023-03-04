Япония перенесла первый пуск H3 из-за погоды

Первый пуск новой ракеты H3 перенесен с 6 на 7 марта из-за погодных условий в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Старт планируется осуществить в промежутке между 10:37 и 10:44 местного времени (между 04:37 и 04:44 московского). Резервное окно для запуска — с 8 по 10 марта.

Носитель должен вывести на околоземную орбиту космический аппарат Advanced Land Observing Satellite (ALOS-3), также известный как Daichi 3.

В феврале агентство Kyodo сообщало, что первый пуск японской тяжелой ракеты H3 должен состояться до 10 марта.

Попытка пуска, предпринятая 17 февраля, оказалась неудачной, поскольку носитель не смог оторваться от земли.