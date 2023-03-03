СМИ назвали нового лидера в сфере технологий

Китай превзошел США в конкуренции за новые технологии. Как сообщает Reuters со ссылкой на исследование Австралийского института стратегической политики (ASPI), сейчас Пекин лидирует в 37 из 44 важнейших отраслей производства.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты лидируют в области высокопроизводительных вычислений, квантовых вычислений, малых спутников и вакцин, они начали уступать Китаю в остальных сферах. В частности, исследование по отдельно взятым областям показывает, что 10 лучших институтов мира сейчас базируются в Китае. По мнению экспертов, добиться этого удалось благодаря эффективным госпрограммам.

Отдельно отмечаются успехи Китая в области гиперзвуковых ракет в 2021 году. Аналитики считают, что если бы ученое сообщество США обратило внимание на исследования китайских экспертов, то неожиданный прорыв в этой сфере можно бы было сделать раньше Пекина.