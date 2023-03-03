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15 минут назад

СМИ назвали нового лидера в сфере технологий

Никита Бородкин

Китай превзошел США в конкуренции за новые технологии. Как сообщает Reuters со ссылкой на исследование Австралийского института стратегической политики (ASPI), сейчас Пекин лидирует в 37 из 44 важнейших отраслей производства.

СМИ назвали нового лидера в сфере технологий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Несмотря на то, что Соединенные Штаты лидируют в области высокопроизводительных вычислений, квантовых вычислений, малых спутников и вакцин, они начали уступать Китаю в остальных сферах. В частности, исследование по отдельно взятым областям показывает, что 10 лучших институтов мира сейчас базируются в Китае. По мнению экспертов, добиться этого удалось благодаря эффективным госпрограммам.

Отдельно отмечаются успехи Китая в области гиперзвуковых ракет в 2021 году. Аналитики считают, что если бы ученое сообщество США обратило внимание на исследования китайских экспертов, то неожиданный прорыв в этой сфере можно бы было сделать раньше Пекина.

Отметим, что исследование финансировалось Государственным департаментом США. В докладе подчеркивается, что страны Запада проигрывают глобальную научную гонку и им стоит увеличивать инвестиции в исследования.

Наука и техника,Госдеп США,
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