Ученые пообещали снабдить людей щупальцами и крыльями

Британские исследователи разработали третий большой палец для руки, который протестировали добровольцы. Как заявили эксперты, способность мозга адаптироваться к дополнительной конечности была экстраординарной. Теперь ученые говорят, что в ближайшем будущем по тому же принципу будут сделаны крылья или щупальца — кому что больше нравится.

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Ученые Кембриджского университета (Великобритания) заявили, что у людей в ближайшие десятилетия могут появиться крылья, щупальца или другие высокотехнологичные конечности. Как передает Science Robotics, исследователи уже разработали дополнительный большой палец для руки, который позволяет владельцу откручивать бутылку, чистить банан или вдевать нитку в иголку без помощи второй руки. И это — лишь первый шаг к более крупным и эффектным дополнениям к человеческому телу.

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Профессор когнитивной неврологии Кембриджского университета Тамар Макин рассказала, что способность мозга адаптироваться к новой конечности оказалась экстраординарной. Но масштабирование дизайна до более крупных устройств сопряжено с некоторыми трудностями.

«Когда мы работаем с технологиями замещения, такими как протезирование конечностей, цель довольно проста. Но, что касается дополнительных рук или пальцев, то тут возникают технологические проблемы. Во-первых, это должно быть удобно. Во-вторых, возникает вопрос, как подключить носимое устройство к источнику питания», — сообщила Тамар Маркин.

Ее коллега Дэни Клоуд руководит научной командой, разработавшей третий большой палец. Ученые провели опыты с участием 20 добровольцев. Роботизированный гаджет, напечатанный на 3D-принтере, надевается на руку таким образом, что дополнительный палец располагается с противоположной стороны от человеческого. Пользователь управляет механизмом с помощью датчиков давления, прикрепленных к ступням. Система работает по принципу беспроводного соединения.

Участники эксперимента пять дней обучались пользоваться роботизированным большим пальцем. Вскоре добровольцы смогли использовать его даже с завязанными глазами. Некоторые даже заявили, что чувствуют дополнительный палец как часть собственного тела. До и после тренировки исследователи сканировали мозг участников. Они обнаружили тонкие, но значительные изменения в организации нейронных цепей.

Дэни Клоуд и ее команда также разработали роботизированное извивающееся щупальце, которое действует как протез руки. Оно имеет 26 отдельных позвонков, контролируемых пользователем с помощью датчиков давления и электроники в обуви. В то же время Сильвестро Микера из Школы перспективных исследований Сант’Анна в Пизе (Италия) работает над третьей рукой, которая прикрепляется к телу вокруг талии и управляется дыханием. Исследователи планируют представить свои изобретения на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне.