В России создают робот-экраноплан для перевозки раненых

КБ "Валькирия" работает над многофункциональным беспилотным экранопланом на воздушной подушке для перевозки раненых.

Фото: Stefan Richter/Wikimedia.org Stefan Richter/Wikimedia.org

- Речь об экраноплане на воздушной подушке, способном перевозить раненых с поля боя, доставлять на позиции боеприпасы и другие необходимые грузы, - рассказал ТАСС основатель компании Дмитрий Раевский.

По его словам, аппарат будет многофункциональным и недорогим, сможет развивать скорость до 140 км/ч. Испытания экраноплана запланированы на лето текущего года.