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36 минут назад

В России создают робот-экраноплан для перевозки раненых

Российская Газета

КБ "Валькирия" работает над многофункциональным беспилотным экранопланом на воздушной подушке для перевозки раненых.

В России создают робот-экраноплан для перевозки раненых
Фото: Stefan Richter/Wikimedia.orgStefan Richter/Wikimedia.org

- Речь об экраноплане на воздушной подушке, способном перевозить раненых с поля боя, доставлять на позиции боеприпасы и другие необходимые грузы, - рассказал ТАСС основатель компании Дмитрий Раевский.

По его словам, аппарат будет многофункциональным и недорогим, сможет развивать скорость до 140 км/ч. Испытания экраноплана запланированы на лето текущего года.

КБ "Валькирия" создано в 2022 году и специализируется на выпуске разведывательно-ударных квадрокоптеров.

Наука и техника,Дмитрий Раевский,
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