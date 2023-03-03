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24 минуты назад

Назван лучший смартфон в мире

Газета.Ruиещё 2

Победителем премии Global Mobile Awards (GLOMO Awards) 2023 года в категории «Лучший смартфон» стал iPhone 14 Pro. Об этом сообщает портал GSM Arena.

Назван лучший смартфон в мире
Фото: UnsplashUnsplash

«Награда «Лучший смартфон» сочетает в себе выдающуюся производительность, инновации и лидерство по результатам оценки смартфонов на рынке в период с января по декабрь 2022 года ведущими мировыми независимыми аналитиками, журналистами и иными влиятельными лицами», — говорится в описании премии на официальном сайте.

Официальная презентация iPhone 14 Pro состоялась 7 сентября 2022 года. Одной из главных особенностей устройства стал вырез Dynamic Island, пришедший на смену традиционной «челке-моноброви». Также смартфон получил OLED-матрицу Super Retina XDR с разрешением 2532×1170 пикселей, процессор Apple A16 Bionic и тройной блок камер.

В шорт-листе GLOMO Awards в данной номинации, помимо победителя, были представлены Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip 4 и Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что iPhone 13 заметно подешевел в российской рознице.

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