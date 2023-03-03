Назван лучший смартфон в мире

«Награда «Лучший смартфон» сочетает в себе выдающуюся производительность, инновации и лидерство по результатам оценки смартфонов на рынке в период с января по декабрь 2022 года ведущими мировыми независимыми аналитиками, журналистами и иными влиятельными лицами», — говорится в описании премии на официальном сайте.