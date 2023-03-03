Infinix выпустит телефон с быстрой зарядкой 260 Вт

Компания Infinix, гонконгский производитель смартфонов, собирается выпустить новое устройство с революционной системой зарядки мощностью 260 Вт. Infinix известна тем, что выпускает высококачественные устройства по доступным ценам, и этот телефон, похоже, продолжит эту традицию. Компания пока не раскрыла никаких подробностей о технических характеристиках телефона, но слухи говорят о том, что он будет оснащён аккумулятором 5 000 мАч, что позволит использовать его длительное время без необходимости подзарядки.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Издание GSMArena опубликовало первое изображение грядущего зарядного устройства Infinix Thunder Charge мощностью 260 Вт. Зарядное устройство расположено рядом с телефоном, напоминающим Infinix Zero Ultra, который поддерживает зарядку мощностью 180 Вт. Сообщается, что новая система зарядки мощностью 260 Вт будет оснащена четырехходовым зарядным насосом мощностью 100 Вт и схемой AHB (Advanced High-Performance Bus) с безопасным управлением зарядкой.

GSMArena

Вероятнее всего, смартфон с зарядкой 260 Вт будет оснащён множеством других функций, включая мощный процессор, высококачественную камеру и элегантный дизайн. Infinix всегда ставила во главу угла удобство использования, и этот телефон не станет исключением. Благодаря молниеносной скорости зарядки и высококлассным техническим характеристикам, он, несомненно, впечатлит даже самых взыскательных пользователей смартфонов.