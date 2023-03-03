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21 минуту назад

Infinix выпустит телефон с быстрой зарядкой 260 Вт

ITZine.ru

Компания Infinix, гонконгский производитель смартфонов, собирается выпустить новое устройство с революционной системой зарядки мощностью 260 Вт. Infinix известна тем, что выпускает высококачественные устройства по доступным ценам, и этот телефон, похоже, продолжит эту традицию. Компания пока не раскрыла никаких подробностей о технических характеристиках телефона, но слухи говорят о том, что он будет оснащён аккумулятором 5 000 мАч, что позволит использовать его длительное время без необходимости подзарядки.

Infinix выпустит телефон с быстрой зарядкой 260 Вт
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Издание GSMArena опубликовало первое изображение грядущего зарядного устройства Infinix Thunder Charge мощностью 260 Вт. Зарядное устройство расположено рядом с телефоном, напоминающим Infinix Zero Ultra, который поддерживает зарядку мощностью 180 Вт. Сообщается, что новая система зарядки мощностью 260 Вт будет оснащена четырехходовым зарядным насосом мощностью 100 Вт и схемой AHB (Advanced High-Performance Bus) с безопасным управлением зарядкой.

GSMArena

Вероятнее всего, смартфон с зарядкой 260 Вт будет оснащён множеством других функций, включая мощный процессор, высококачественную камеру и элегантный дизайн. Infinix всегда ставила во главу угла удобство использования, и этот телефон не станет исключением. Благодаря молниеносной скорости зарядки и высококлассным техническим характеристикам, он, несомненно, впечатлит даже самых взыскательных пользователей смартфонов.

Ожидается, что компания представит быструю зарядку 260 Вт через неделю, 9 марта. А когда выйдет первый смартфон, поддерживающий эту технологию, пока не известно.

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