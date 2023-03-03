Названа себестоимость Google Pixel Watch

Google выпустил свои Pixel Watch в прошлом году по цене от 349 долларов в США. Но углубленный анализ показывает, что общая стоимость материалов для Pixel Watch составляет 123 доллара.

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Имейте в виду, что это число не включает расходы на исследования, разработки и маркетинг. Samsung является основным финансовым бенефициаром, получая около 20% стоимости BoM для себя благодаря поставке набора микросхем, приемопередатчика LTE для модели с поддержкой LTE, а также «других сопряженных компонентов». Там также есть сопроцессор NXP и память производства Kingston. Совокупная стоимость двух процессоров и памяти составляет почти 27% от BoM.

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Вторым по величине бенефициаром со стороны предложения является BOE, который продает Google нестандартный 1,2-дюймовый OLED-дисплей. Это составляет 14% BoM. Чип GPS поставляется Broadcom, как и комбинированный чип Wi-Fi/Bluetooth, а STMicroelectronics поставляет компоненты, необходимые для поддержки eSIM и Google Pay.