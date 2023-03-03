В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
32 минуты назад

Производство Google Pixel Watch стоит 123 доллара

ITZine.ru

Google выпустил свои Pixel Watch в прошлом году по цене от 349 долларов в США. Но углубленный анализ показывает, что общая стоимость материалов для Pixel Watch составляет 123 доллара.

Названа себестоимость Google Pixel Watch
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Имейте в виду, что это число не включает расходы на исследования, разработки и маркетинг. Samsung является основным финансовым бенефициаром, получая около 20% стоимости BoM для себя благодаря поставке набора микросхем, приемопередатчика LTE для модели с поддержкой LTE, а также «других сопряженных компонентов». Там также есть сопроцессор NXP и память производства Kingston. Совокупная стоимость двух процессоров и памяти составляет почти 27% от BoM.

Itzine.ru

Вторым по величине бенефициаром со стороны предложения является BOE, который продает Google нестандартный 1,2-дюймовый OLED-дисплей. Это составляет 14% BoM. Чип GPS поставляется Broadcom, как и комбинированный чип Wi-Fi/Bluetooth, а STMicroelectronics поставляет компоненты, необходимые для поддержки eSIM и Google Pay.

Шестиосевой инерциальный датчик и цифровой компас также произведены STMicroelectronics, а система мониторинга сердечного ритма использует детали Texas Instruments.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий