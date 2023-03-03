Эксперты ответили на вопрос о возможной блокировке iPhone у россиян

Министерство торговли США, 27 февраля, запретили экспорт смартфонов стоимостью более 300 долларов и других электротоваров в РФ и Беларусь. Ограничения также распространяются на устройства Apple. Может ли такая ситуация привести к блокировке «яблочных» устройств в России, рассказывают IT-эксперты.

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«Технически блокировка устройств Apple вполне возможна: в смартфонах iPhone есть специальный чип безопасности. И хотя случаев блокировки устройств Apple в отдельных странах не зафиксировано, исключать такую возможность нельзя», – отметил эксперт.

По словам, руководителя группы защиты инфраструктурных ИТ-решений «Газинформсервиса» Сергея Полунина, определить, в какой стране находится устройство, можно не только по IP-адресу,но и по данным GPS и мобильного оператора. Скорее всего Apple будет невыгодно блокировать свои устройства на территории РФ, потому что компания получает большую долю прибыли не за продажу самих гаджетов, а за использование различных платных сервисов по подписке.

Отмечается, что полностью обезопасить себя от блокировки устройств на территории РФ поможет разработанная отечественная мобильная ОП. Однако пока на территории России нет таких нововведений, передают «Известия».