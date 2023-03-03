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38 минут назад

Возможна ли блокировка iPhone у россиян в 2023 году: ответ специалистов

РИА "ФедералПресс"

Министерство торговли США, 27 февраля, запретили экспорт смартфонов стоимостью более 300 долларов и других электротоваров в РФ и Беларусь. Ограничения также распространяются на устройства Apple. Может ли такая ситуация привести к блокировке «яблочных» устройств в России, рассказывают IT-эксперты.

Эксперты ответили на вопрос о возможной блокировке iPhone у россиян
Фото: ТАССТАСС

«Технически блокировка устройств Apple вполне возможна: в смартфонах iPhone есть специальный чип безопасности. И хотя случаев блокировки устройств Apple в отдельных странах не зафиксировано, исключать такую возможность нельзя», – отметил эксперт.

По словам, руководителя группы защиты инфраструктурных ИТ-решений «Газинформсервиса» Сергея Полунина, определить, в какой стране находится устройство, можно не только по IP-адресу,но и по данным GPS и мобильного оператора. Скорее всего Apple будет невыгодно блокировать свои устройства на территории РФ, потому что компания получает большую долю прибыли не за продажу самих гаджетов, а за использование различных платных сервисов по подписке.

В России заметно подешевел iPhone 13

Отмечается, что полностью обезопасить себя от блокировки устройств на территории РФ поможет разработанная отечественная мобильная ОП. Однако пока на территории России нет таких нововведений, передают «Известия».

Ранее Сбер подготовил инструкцию для тех, кто не может установить приложение Сбербанка на iPhone. Версии приложения СберБанк Онлайн 12.14.1 и ниже требуют замены. Новый файл для iPhone скачать можно только в офисе банка.

Наука и техника,Сергей Полунин,Сбербанк России,Apple,
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