В России заметно подешевел iPhone 13

Компания Apple официально начала продажи своего смартфона iPhone 13 в России в сентябре 2021 года. Тогда цена гаджета составляла более 79 тысяч рублей. После ухода американской компании с российского рынка официальные поставки прекратились, однако со временем ретейлерам удалось наладить параллельный импорт. Сейчас iPhone 13 можно найти в российских интернет-магазинах за сумму от 59 тысяч рублей, уточняет Hi-Tech Mail.ru.