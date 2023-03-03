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1 час назад

В России заметно подешевел iPhone 13

РИА "ФедералПресс"

Спустя полтора года со старта продаж цена на iPhone 13 в российских магазинах значительно упала, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

В России заметно подешевел iPhone 13
Фото: AppleApple

«iPhone 13 – современный смартфон Apple c 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR», – пишет портал.

Компания Apple официально начала продажи своего смартфона iPhone 13 в России в сентябре 2021 года. Тогда цена гаджета составляла более 79 тысяч рублей. После ухода американской компании с российского рынка официальные поставки прекратились, однако со временем ретейлерам удалось наладить параллельный импорт. Сейчас iPhone 13 можно найти в российских интернет-магазинах за сумму от 59 тысяч рублей, уточняет Hi-Tech Mail.ru.

Ранее «ФедералПресс» писал, почему россияне скупают iPhone и Samsung в 2023 году.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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