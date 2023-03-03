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1 час назад

Apple начала блокировать приложения с нейросетями из-за потенциального вреда для детей

Газета.Ruиещё 2

Apple заблокировала новую версию почтового клиента BlueMail, которая добавляет в приложение некоторые функции бота ChatGPT на базе искусственного интеллекта GPT-3 от OpenAI. Об этом со ссылкой на соучредителя компании Blix (разработчик Blue Mail) Бена Волаха сообщает агентство Reuters.

Apple заблокировала обновление BlueMail с ботом ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Apple аргументировала запрет на загрузку в App Store новой версии Blue Mail отсутствием возрастного ограничения. Apple рекомендовала компании Blix установить ограничение на 17+, либо добавить в приложение фильтр контента. В Apple опасаются, что ChatGPT может создать контент, не подходящий для всех возрастных категорий.

«Apple заблокировала обновление BlueMail, что является дискриминацией и примером несправедливого отношения, поскольку другие приложения на базе GPT-3 не столкнулись с ограничениями. Мы хотим справедливости: если мы должны ставить плашку 17+, то и разработчики других приложений с GPT-3 должны поднять возрастной рейтинг», – заявил Волах.

Blix добавила в BlueMail чат-бот на базе ИИ, чтобы он помогал пользователям писать сообщения, опираясь на тексты, которые были написаны человеком прежде.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что премьер Румынии назначил своим «почетным советником» робота с искусственным интеллектом.

Наука и техника,Apple,
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