В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
25 минут назад

Астрономы сообщили, что пролетающие спутники испортили 2,7% снимков телескопа Hubble

Газета.Ru

Яркие спутники испортили более 2,7% снимков орбитальной обсерватории Hubble. Статья об этом опубликована в Nature Astronomy.

Пролетающие спутники испортили 2,7% снимков телескопа Hubble
Фото: jens.ernst/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)jens.ernst/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В настоящий момент на орбите находятся тысячи спутников, многие из которых давно не функционируют. Некоторые спутники хорошо видны и невооруженным глазом как движущиеся звезды, но особенно хорошо они заметны в телескоп. В связи с этим астрономы неоднократно выражали недовольство, поскольку спутник создает на снимке яркую полосу, а в отдельных случаях его можно спутать с каким-то объектом Солнечной системы. Особое беспокойство в связи с этим возникает по поводу аппаратов Starlink, которые Илон Маск планирует выпускать десятками тысяч.

Kruk et al/NASA

Марк Маккогрин и его коллеги собрали все фотографии Hubble с долгой выдержкой, которые телескоп получил в 2002-2021 годы. Подобные кадры особенно страдают от спутников, поскольку чем дольше выдержка, тем больше шанс, что в заданном секторе неба пролетит спутник. Кадры обработали при помощи специальной нейросети, способной находить следы движения спутников на космических снимках.

«Наши наблюдения показывают, что в промежутке между 2002 и 2021 годами свыше 2,7% снимков с долгой выдержкой, полученных при помощи камер Hubble, оказались испорченными в результате прохождения спутников через поле зрения телескопа. Мы ожидаем, что их доля станет еще выше в ближайшие годы из-за стремительного роста числа зондов на орбите Земли», — резюмируют авторы.

Особое опасение ученых вызвал тот факт, что доля испорченных снимков почти удвоилась в промежутке между 2009 и 2021 годами.

Наука и техника,Илон Маск,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий