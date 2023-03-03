Пролетающие спутники испортили 2,7% снимков телескопа Hubble

В настоящий момент на орбите находятся тысячи спутников, многие из которых давно не функционируют. Некоторые спутники хорошо видны и невооруженным глазом как движущиеся звезды, но особенно хорошо они заметны в телескоп. В связи с этим астрономы неоднократно выражали недовольство, поскольку спутник создает на снимке яркую полосу, а в отдельных случаях его можно спутать с каким-то объектом Солнечной системы. Особое беспокойство в связи с этим возникает по поводу аппаратов Starlink, которые Илон Маск планирует выпускать десятками тысяч.