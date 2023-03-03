Пролетающие спутники испортили 2,7% снимков телескопа Hubble

Яркие спутники испортили более 2,7% снимков орбитальной обсерватории Hubble. Статья об этом опубликована в Nature Astronomy.
В настоящий момент на орбите находятся тысячи спутников, многие из которых давно не функционируют. Некоторые спутники хорошо видны и невооруженным глазом как движущиеся звезды, но особенно хорошо они заметны в телескоп. В связи с этим астрономы неоднократно выражали недовольство, поскольку спутник создает на снимке яркую полосу, а в отдельных случаях его можно спутать с каким-то объектом Солнечной системы. Особое беспокойство в связи с этим возникает по поводу аппаратов Starlink, которые Илон Маск планирует выпускать десятками тысяч.
Марк Маккогрин и его коллеги собрали все фотографии Hubble с долгой выдержкой, которые телескоп получил в 2002-2021 годы. Подобные кадры особенно страдают от спутников, поскольку чем дольше выдержка, тем больше шанс, что в заданном секторе неба пролетит спутник. Кадры обработали при помощи специальной нейросети, способной находить следы движения спутников на космических снимках.
«Наши наблюдения показывают, что в промежутке между 2002 и 2021 годами свыше 2,7% снимков с долгой выдержкой, полученных при помощи камер Hubble, оказались испорченными в результате прохождения спутников через поле зрения телескопа. Мы ожидаем, что их доля станет еще выше в ближайшие годы из-за стремительного роста числа зондов на орбите Земли», — резюмируют авторы.
Особое опасение ученых вызвал тот факт, что доля испорченных снимков почти удвоилась в промежутке между 2009 и 2021 годами.