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11 минут назад

ФАС предложила ограничить возможности рекламы через push-уведомления

Парламентская газета

Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить использовать push-уведомления в мессенджерах для рекламы только с предварительного согласия пользователей. Эти и другие предложения содержатся в законопроекте о рекламе, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

ФАС предложила ограничить рекламу через push-уведомления
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как писала «Парламентская газета», действующий закон о рекламе был принят в 2006 году. При этом с тех пор на рынке рекламы произошли существенные изменения, связанные в том числе с развитием интернета, цифровизацией и распространением онлайн-торговли, что обуславливает необходимость внесения соответствующих изменений.

Push-уведомления представляют собой короткие сообщения, которые отображаются на экране мобильного устройства.

В пояснительной записке отмечается, что в связи с распространением этой технологии предлагается разрешить ее использование в мессенджерах в рекламных целях только при условии наличия предварительного согласия пользователя на это. Кроме того, предлагается обязать рекламодателей в интернете получать согласие пользователей на передачу им коротких текстовых сообщений через всплывающие окна.

При этом инициатива предполагает также ужесточение нормы об обязательном предупреждении в рекламе о вреде алкогольной продукции. В радиопрограммах информация об этом должна передаваться не менее трех секунд, а в телевизионной и кинорекламе — не менее пяти секунд. Наконец, проведение рекламы путем массовой рассылки сообщений в мессенджерах также предлагается ограничить, разрешив ее только при наличии согласия на ее получения со стороны абонента.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе предложили запретить рекламу молочных смесей для детей до года. При этом необходимо стимулировать сохранение женщинами грудного вскармливания, а реклама искусственных смесей приводит к необоснованному отказу женщины от естественного питания ребенка.

Наука и техника,ФАС России,Госдума,
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