ФАС предложила ограничить рекламу через push-уведомления

Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить использовать push-уведомления в мессенджерах для рекламы только с предварительного согласия пользователей. Эти и другие предложения содержатся в законопроекте о рекламе, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

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Как писала «Парламентская газета», действующий закон о рекламе был принят в 2006 году. При этом с тех пор на рынке рекламы произошли существенные изменения, связанные в том числе с развитием интернета, цифровизацией и распространением онлайн-торговли, что обуславливает необходимость внесения соответствующих изменений.

Push-уведомления представляют собой короткие сообщения, которые отображаются на экране мобильного устройства.

В пояснительной записке отмечается, что в связи с распространением этой технологии предлагается разрешить ее использование в мессенджерах в рекламных целях только при условии наличия предварительного согласия пользователя на это. Кроме того, предлагается обязать рекламодателей в интернете получать согласие пользователей на передачу им коротких текстовых сообщений через всплывающие окна.

При этом инициатива предполагает также ужесточение нормы об обязательном предупреждении в рекламе о вреде алкогольной продукции. В радиопрограммах информация об этом должна передаваться не менее трех секунд, а в телевизионной и кинорекламе — не менее пяти секунд. Наконец, проведение рекламы путем массовой рассылки сообщений в мессенджерах также предлагается ограничить, разрешив ее только при наличии согласия на ее получения со стороны абонента.