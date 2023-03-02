Российские банки начали внедрять быструю оплату через Mir Pay

С 1 марта 2023 года российские банки должны начать реализовывать работу системы быстрой оплаты Mir Pay в веб-сервисах и Android-приложениях. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Национальной системы платежных карт (НСПК) агентству сообщили, что ряд банков внедрил новый сервис Mir Pay еще в декабре 2022 года.

«Крупные эквайеры, например, ВТБ, ПСБ, «ЮКасса» и другие уже поддерживают онлайн-оплату с помощью сервиса. Еще часть участников продолжают поэтапно подключать партнерские ТСП к приему такого способа платежей», – гласит заявление НСПК.

В клиринговом центре также сообщили о распространении по кредитным и торгово-сервисным организациям технического «бюллетеня», в котором перечислены все пункты процедуры подключения Mir Pay к интернет-магазинам в формате сайтов и мобильных приложений.

Отмечается, что последняя версия Mir Pay вышла в декабре 2022 года. Именно в ней появилась функция быстрой оплаты, которая позволяет расплачиваться за покупки на сайтах и в Android-приложениях в один клик без ввода данных банковской карты.