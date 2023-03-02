В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
33 минуты назад

Российские банки начали внедрять быструю оплату через Mir Pay

Газета.Ru

С 1 марта 2023 года российские банки должны начать реализовывать работу системы быстрой оплаты Mir Pay в веб-сервисах и Android-приложениях. Об этом сообщает ТАСС.

Российские банки начали внедрять быструю оплату через Mir Pay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Национальной системы платежных карт (НСПК) агентству сообщили, что ряд банков внедрил новый сервис Mir Pay еще в декабре 2022 года.

«Крупные эквайеры, например, ВТБ, ПСБ, «ЮКасса» и другие уже поддерживают онлайн-оплату с помощью сервиса. Еще часть участников продолжают поэтапно подключать партнерские ТСП к приему такого способа платежей», – гласит заявление НСПК.

В клиринговом центре также сообщили о распространении по кредитным и торгово-сервисным организациям технического «бюллетеня», в котором перечислены все пункты процедуры подключения Mir Pay к интернет-магазинам в формате сайтов и мобильных приложений.

Отмечается, что последняя версия Mir Pay вышла в декабре 2022 года. Именно в ней появилась функция быстрой оплаты, которая позволяет расплачиваться за покупки на сайтах и в Android-приложениях в один клик без ввода данных банковской карты.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Индонезия рассматривает использование карт «Мир».

Наука и техника,НСПК,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий