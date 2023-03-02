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23 минуты назад

Intel случайно раскрыла данные о Windows 12

Lenta.ru

Intel случайно опубликовала данные о новом процессоре, упомянув, что он будет поддерживать Windows 12. Об этом сообщает издание Windows Central.

Intel случайно раскрыла данные о Windows 12
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Информация о новых чипах появилась в сети, после чего была удалена. В материалах упоминалась платформа Intel Meteor Lake, которая, в том числе, будет поддерживать работу с новой операционной системой от Microsoft.

По словам журналистов, утечка может означать, что Intel располагает определенной информацией о выходе Windows 12 и начинает подготовку своих процессоров под операционную систему нового поколения. Согласно раскрытым данным, новые чипы от Intel появятся в продаже в конце 2024 года.

Старший редактор издания Зак Боуден отметил, что информация о сроках выхода Windows 12 не противоречит внутренним планам Microsoft выпускать новые операционные системы каждые три года. Автор напомнил, что Windows 11 появилась в октябре 2021 года.

В октябре Microsoft случайно показала дизайн следующей версии Windows на одной из внутренних презентаций. Судя по изображениям, новая ОС будет иметь «плавающую» панель управления, а также расположенные в правой верхней части системные значки и окно поиска посередине.

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