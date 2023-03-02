Астрономы открыли неизвестный класс вспышек сверхновых

Вспышка сверхновой SN 2018ivc относится к новому классу подобных событий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную астрономическую обсерваторию Японии (NAOJ).

Фото: NAOJ NAOJ

Во время вспышки сверхновой звезда увеличивает свою яркость на несколько порядков и может затмить свет целой галактики. Это происходит в результате гравитационного коллапса старых звезд, сжегших все водородное горючее, а также при слиянии материала звезд с участием белого карлика. SN 2018ivc была открыта в 2018 году в созвездии Кита, ее источник находится на удалении 3,2 млн световых лет от Земли.

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Теперь Кейити Майеда и его коллеги проанализировали эту вспышку и пришли к выводу, что она не была похожа ни на какую ранее известную. Первоначально ученые классифицировали ее как сверхновую второго типа (IIL), порожденную гравитационным коллапсом крупной звезды, однако часть фиксируемых данных противоречила этой гипотезе. Эти сомнения лишь подтвердились в ходе многомесячных наблюдений японских ученых за SN 2018ivc при помощи чилийской обсерватории ALMA, которая работает в микроволновом диапазоне.

Более всего ученых удивил тот факт, что яркость сверхновой на протяжении первого года постепенно падала в микроволновой части спектра, однако затем она начала быстро расти. Это стало неожиданностью для астрономов, так как сверхновые класса IIL не должны себя так вести, поэтому исследователи детально изучили останки SN 2018ivc. Наблюдения указали на то, что вспышка была вызвана парой звезд, удаленных друг от друга на небольшое для звезд расстояние - они совершают оборот друг вокруг друга примерно за 1800-1950 дней. Одно из этих светил почти полностью исчерпало свои запасы водорода, в результате чего сбросило почти все внешние оболочки примерно за 1,5 тыс. лет до взрыва сверхновой, после чего его оставшуюся материю начало перетягивать на себя второе светило. Такой механизм вспышки не соответствует ни одной из известных ученым моделей.

В конечном итоге это привело к гибели первой звезды, в результате чего возникла мощная вспышка и ударная волна, которая сейчас распространяется по ранее сброшенным оболочкам светила и заставляет их светиться.