Ученые предсказали новый пик солнечной активности

Профессор космической физики Университета Ридинга Мэтью Оуэнс заявил, что находится Солнце на подъеме к новому пику активности. В интервью изданию Insider он заявил, что десятилетие «спокойного» светила прошло —в следующие годы жителям Земли грозят перебои в электроснабжении и связи.

Фото: NASA NASA

Цикл солнечной активности равен 11 годам. В текущем периоде пик может прийтись на конец 2024 и начало 2025 года. К этому времени частота возникновения вспышек станет максимальной, как и до максимума увеличится число пятен на Солнце. Объясняется происходящее дестабилизацией процессов перемешивания солнечного вещества, когда перемена в магнитных полях заставляют перегретую плазму дольше удерживаться на поверхности и остывать.

Перемены в магнитных полях ведут к увеличению частоты и силы вспышек на Солнце, которые также могут сопровождаться выбросами плазмы, которые называются коронарным выбросом массы. Максимальная активность этих процессов ожидается через полтора года и она будет заметна людям.

Если вспышка на Солнце будет направлена в сторону Земли, то видимый свет от нее достигнет планеты за 8,5 минут, а заряженные частицы будут добираться несколько десятков минут. Плазма от выбросов достигнет планеты лишь через трое суток. Заряженные частицы и плазма, кроме полярных сияний, могут нарушить высокочастотную радиосвязь и электроснабжение, перегружая трансформаторы на электростанциях.