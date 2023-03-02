Ученые предсказали новый пик солнечной активности

Профессор космической физики Университета Ридинга Мэтью Оуэнс заявил, что находится Солнце на подъеме к новому пику активности. В интервью изданию Insider он заявил, что десятилетие «спокойного» светила прошло —в следующие годы жителям Земли грозят перебои в электроснабжении и связи.
Цикл солнечной активности равен 11 годам. В текущем периоде пик может прийтись на конец 2024 и начало 2025 года. К этому времени частота возникновения вспышек станет максимальной, как и до максимума увеличится число пятен на Солнце. Объясняется происходящее дестабилизацией процессов перемешивания солнечного вещества, когда перемена в магнитных полях заставляют перегретую плазму дольше удерживаться на поверхности и остывать.
Перемены в магнитных полях ведут к увеличению частоты и силы вспышек на Солнце, которые также могут сопровождаться выбросами плазмы, которые называются коронарным выбросом массы. Максимальная активность этих процессов ожидается через полтора года и она будет заметна людям.
Если вспышка на Солнце будет направлена в сторону Земли, то видимый свет от нее достигнет планеты за 8,5 минут, а заряженные частицы будут добираться несколько десятков минут. Плазма от выбросов достигнет планеты лишь через трое суток. Заряженные частицы и плазма, кроме полярных сияний, могут нарушить высокочастотную радиосвязь и электроснабжение, перегружая трансформаторы на электростанциях.
Вместе с тем больший вред они могут нанести людям на орбите, в исключительных случаях даже нанеся вред их здоровью и жизни. По этой причине такие явления отслеживаются. Ученые обеспокоены тем, что в будущем они могут помешать развитию космонавтики и высоких технологий. В частности, сбои в работе электросетей могут мешать работе искусственных интеллектов, что особенно опасно в случае, если ему доверили управлять важным процессом.