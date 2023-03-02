NASA успешно изменило орбиту астероида Диморфоса

Спутник астероида Дидимос — Диморфос — не представлял угрозы для Земли. Но именно к нему NASA отправило миссию DART для проверки системы защиты планеты от опасных космических объектов. Эксперимент был проведен в сентябре 2022 года, а сейчас американское космическое агентство сообщило об изменении траектории Диморфоса.

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Система защиты Земли от астероидов показала свою эффективность, сообщило NASA. Космический аппарат, отправленный к Диморфосу, врезался в него и изменил траекторию движения. Диморфос вращается вокруг гораздо более крупного объекта под названием Дидимос. До столкновения время, необходимое Диморфосу, чтобы совершить один оборот вокруг Дидимоса, составляло 11 часов 55 минут, теперь это занимает 11 часов 22 минуты. Сокращение периода вращения составило 33 минуты — это три раза больше, чем планировалось.

«Изменение его орбиты — больше, чем ожидали многие из нас, включая меня», — сказал руководитель миссии DART Эндрю Ченг.

Зонд DART был запущен в ноябре 2021 года в рамках первого в мире испытания метода отклонения астероида от основной орбиты. Столкновение аппарата с объектом произошло 26 сентября прошлого года. Космический телескоп Hubble сделал видео и снимки этого события. Ученые полагают, что в результате эксперимента в космос было выброшено 0,3-0,5% массы Диморфоса.

NASA подчеркивает, что этот астероид не представляет угрозы для Земли, но он был выбран для опыта, поскольку его можно наблюдать с наземных телескопов. Европейское космическое агентство (ЕКА) в 2024 году отправит еще одну миссию к Диморфосу и Дидимосу для более детального изучения результатов столкновения.