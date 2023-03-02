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20 минут назад

«Роскосмос» решил урезать финансирование МКС

Елена Прошина

«Роскосмос» может на 10% сократить финансирование МКС в 2024–2028 годах. Речь идет о сумме в 3,3 млрд рублей в год. Об этом пишут «Известия».

«Роскосмос» решил урезать финансирование МКС
Фото: Олег Артемьев / РоскосмосОлег Артемьев / Роскосмос

На поддержание работы российского сектора МКС необходимо в ближайшие годы 160,4 млрд рубле. Чтобы сэкономить, уже сейчас принято решение сворачивать совместные эксперименты с западными партнерами. Так, сейчас проходит лишь 18 экспериментов, тогда как раньше их было 28.

Также, возможно, сократят траты на модернизацию станции и создание новых модулей. Кроме того, рассматривается вопрос «оптимизации» персонала, связанного с пилотируемой программой МКС. Также нет в планах больших проектов, таких как вывод на орбиту модуля «Наука». К тому же этот модуль пока недостаточно оснащен для таких экспериментов.

Как уточняется, сейчас средства больше необходимы для других проектов, к примеру, новую орбитальную станцию, затопление МКС. Также средства могут направить на создание многоразового корабля «Орел» для полетов на Луну.

Срок эксплуатации российского сегмента МКС продлен

Напомним, недавно участие «Роскосмоса» в эксплуатации МКС было продлено до 2028 года.

Наука и техника,Роскосмос,
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