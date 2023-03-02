«Роскосмос» решил урезать финансирование МКС

«Роскосмос» может на 10% сократить финансирование МКС в 2024–2028 годах. Речь идет о сумме в 3,3 млрд рублей в год. Об этом пишут «Известия».

Фото: Олег Артемьев / Роскосмос Олег Артемьев / Роскосмос

На поддержание работы российского сектора МКС необходимо в ближайшие годы 160,4 млрд рубле. Чтобы сэкономить, уже сейчас принято решение сворачивать совместные эксперименты с западными партнерами. Так, сейчас проходит лишь 18 экспериментов, тогда как раньше их было 28.

Также, возможно, сократят траты на модернизацию станции и создание новых модулей. Кроме того, рассматривается вопрос «оптимизации» персонала, связанного с пилотируемой программой МКС. Также нет в планах больших проектов, таких как вывод на орбиту модуля «Наука». К тому же этот модуль пока недостаточно оснащен для таких экспериментов.

Как уточняется, сейчас средства больше необходимы для других проектов, к примеру, новую орбитальную станцию, затопление МКС. Также средства могут направить на создание многоразового корабля «Орел» для полетов на Луну.