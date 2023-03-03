В Египте, во время сканирования монументов Гизы, в пирамиде Хеопса обнаружили новый коридор длиной 9 метров, а шириной 2,1 метра. Работы там проводились с 2015 года, информирует газета Al-Ahram.

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По словам министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису, пирамида фараона Хуфу (Хеопса) является одной из самых известных пирамид в мире, поскольку в ней было сделано множество отверстий, которые использовали археологи для открытия новых тайн древней египетской цивилизации.

Хавас назвал данное открытие «одним из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху». Внутри строения, созданного примерно в 2560 г. до н.э., располагаются две большие камеры — комнаты царей и цариц. Из них наверх ведут две шахты.