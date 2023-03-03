В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
8 минут назад

Al-Ahram: В пирамиде Хеопса найден новый коридор

FBM.ruиещё 2

В Египте, во время сканирования монументов Гизы, в пирамиде Хеопса обнаружили новый коридор длиной 9 метров, а шириной 2,1 метра. Работы там проводились с 2015 года, информирует газета Al-Ahram.

В пирамиде Хеопса обнаружили новый коридор
Фото: ТАССТАСС

По словам министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису, пирамида фараона Хуфу (Хеопса) является одной из самых известных пирамид в мире, поскольку в ней было сделано множество отверстий, которые использовали археологи для открытия новых тайн древней египетской цивилизации.

Хавас назвал данное открытие «одним из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху». Внутри строения, созданного примерно в 2560 г. до н.э., располагаются две большие камеры — комнаты царей и цариц. Из них наверх ведут две шахты.

Раньше проход к ним закрывали крупные двери. Туда отправляли роботов с видеокамерами. Но устройства постоянно натыкались на новую дверь. В настоящее время археологи надеются, что масштабное сканирование ответит на их вопросы.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий