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26 минут назад

Пользователям показали новую функцию WhatsApp

Lenta.ru

Функция новостной рассылки, которую внедрят в WhatsApp, станет располагаться в разделе статусов. Как будет выглядеть новая возможность, показал портал WАBetaInfo.

Согласно опубликованному изображению, новостные рассылки будут доступны ниже самих статусов. «Представляем новостные рассылки. Будьте в курсе важных для вас тем. Новостные рассылки, на которые вы подписаны, будут отображаться здесь», — гласит текст на скриншоте из новой версии мессенджера. Пользователям также станет доступна кнопка для создания и обнаружения таких посланий.

wabetainfo.com

В издании отмечают, что перестроенный раздел статусов с включенными в него рассылками сейчас находится в стадии разработки. Он будет выпущен в одном из будущих обновлений приложения.

Ранее стало известно, что благодаря функции рассылок люди и организации смогут делиться новостями с пользователями WhatsApp. Уточнялось, что в них не будет сторонней рекламы.

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Перед этим в WhatsApp стал доступен режим видеозвонка «картинка в картинке». Он позволяет разговаривать в видеоформате и одновременно пользоваться сторонними приложениями.

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