Американский бизнесмен Илон Маск предупредил об опасностях искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает SlashGear, во время презентации Tesla один из инвесторов спросил предпринимателя о потенциальном влиянии ИИ на компанию и его ответ был скорее обеспокоенным, чем воодушевленным.

«Меня немного беспокоит ИИ. Я думаю, что нам нужен какой-то регулирующий орган или что-то в этом роде, который будет наблюдать за развитием ИИ и следить за тем, чтобы он работал в общественных интересах», — сказал Маск.

Он добавил, что это довольно опасная технология и сам Маск боится, что «мог что-то сделать», чтобы ускорить ее развитие. Скорее всего, речь шла о его сотрудничестве с компанией OpenAI, которая запустила успешные продукты на основе нейросетей — генератор искусств Dall-E и бот ChatGPT.

Вместе с тем Маск не стал отрицать роль ИИ в развитии Tesla. По его словам, автомобили компании работают на базе искусственного интеллекта. Кроме того, и другие продукты организации в будущем будут в разной мере зависеть от него.