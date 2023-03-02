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1 час назад

Маск предупредил об опасностях искусственного интеллекта

Никита Бородкин

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил об опасностях искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает SlashGear, во время презентации Tesla один из инвесторов спросил предпринимателя о потенциальном влиянии ИИ на компанию и его ответ был скорее обеспокоенным, чем воодушевленным.

Маск предупредил об опасностях искусственного интеллекта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Меня немного беспокоит ИИ. Я думаю, что нам нужен какой-то регулирующий орган или что-то в этом роде, который будет наблюдать за развитием ИИ и следить за тем, чтобы он работал в общественных интересах», — сказал Маск.

Он добавил, что это довольно опасная технология и сам Маск боится, что «мог что-то сделать», чтобы ускорить ее развитие. Скорее всего, речь шла о его сотрудничестве с компанией OpenAI, которая запустила успешные продукты на основе нейросетей — генератор искусств Dall-E и бот ChatGPT.

Вместе с тем Маск не стал отрицать роль ИИ в развитии Tesla. По его словам, автомобили компании работают на базе искусственного интеллекта. Кроме того, и другие продукты организации в будущем будут в разной мере зависеть от него.

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Издание отмечает, что Маск с оптимизмом рассказывал о самом «реальном искусственном интеллекте» на Земле у Tesla, однако после вопроса инвестора стал не таким оптимистичным.

Наука и техника,Илон Маск,
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