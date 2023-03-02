Год без Apple Pay: какие лазейки остались для владельцев iPhone

Год назад, 2 марта 2022 года, компания Apple объявила об ограничениях в работе сервиса Apple Pay, через который пользователи iPhone не только совершали оффлайн-покупки, но и платили за товары в интернете. Тем не менее лазейки для оплаты остаются. Как делать покупки в App Store и магазинах в 2023 году — в материале «Газеты.Ru».

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Бесконтактная оплата

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Система мобильных платежей и электронный кошелек Apple Pay был представлен 9 сентября 2014 года вместе с iPhone 6. В России сервис заработал уже спустя два года и продержался почти 5,5 лет. Пользователям настолько полюбился такой способ оплаты покупок в реальных магазинах с помощью NFC и на интернет-прилавках, что после полноценного отключения сервиса в марте 2022 года некоторые перешли на Android. В нем, несмотря на отключение Google Pay, осталось много альтернативных сервисов бесконтактных платежей.

Сейчас пользователи iPhone могут также не носить с собой банковские карты. Для этого достаточно иметь на смартфоне приложение собственного банка и расплачиваться с помощью QR-кодов, которые можно либо самому отсканировать с экрана терминала, либо сгенерировать, — тогда код сканирует продавец.

Этот способ занимает немного больше времени, чем привычная оплата по NFC, однако это удобнее и безопаснее, чем носить с собой банковские карты. К тому же многие банки и магазины всячески стимулируют пользователей платить именно таким образом, предлагая дополнительные скидки и акции.

Кроме того, сейчас в России появляются NFC-стикеры, которые можно клеить на смартфон, чехол и даже на кнопочный телефон. По сути это маленькая банковская карта с поддержкой бесконтактных платежей, управление которой происходит с помощью банковского приложения. В целом, это еще одна удобная альтернатива Apple Pay.

Однако полноценной российской замены Apple Pay пока не ожидается. В отличие от Google с Android компания Apple ограничивает сторонним разработчикам доступ к NFC-модулю. В СМИ не раз появлялись сообщения о том, что антимонопольные органы разных стран требуют у Apple разрешить бесконтактные платежи для Apple Pay и сторонних сервисов, но пока каких-то решительных действий не предпринималось.

Важно также помнить, что если сломается камера в смартфоне, оплатить покупку или проезд до дома будет невозможно, поэтому оплата с помощью стикера кажется наиболее удобным способом.

Оплата покупок и подписок в App Store

Вместе с тем, ограничение в работе Apple Pay повлияло на пользователей «подписочных сервисов» и любителей платных приложений, — они лишились удобного способа оплачивать покупки. Однако, как оказалось, Apple не полностью запретила россиянам вносить деньги — вероятно, компания специально оставила лазейки, так как продолжает получать 30% комиссии с каждой покупки.

Покупать и оплачивать приложения в App Store можно несколькими способами, в том числе при помощи зарубежных банковских карт. Если же их нет, можно использовать номер мобильного телефона в качестве замены цифрового кошелька, — этот способ работает с операторами «МТС» и «Билайн».

Для этого необходимо перейти в «Настройки» — выбрать первый раздел с параметрами Apple ID — «Оплата и доставка» — «Добавить способ оплаты» — «Мобильный телефон». Затем следует вписать свой номер и все — он закрепляется за пользовательским профилем Apple ID, позволяя совершать любые покупки в цифровом магазине. Главное, чтобы на счету мобильного телефона была нужная сумма.

При использовании зарубежных карт предстоит отменить актуальные подписки и дождаться их окончания. Однако этот способ не очень удобен — придется попрощаться с собранными за годы использования музыкальными дорожками в Apple Music.

Если же у вас нет SIM-карт «МТС» и «Билайна» и нет возможности создать зарубежную банковскую карту, существует еще один способ — покупка подарочных карт App Store. В интернете есть много предложений. Для российских аккаунтов доступны подарочные карты с разным номиналом: например, карта на 1,5 тыс. руб. в среднем обойдется в 2 тыс. руб.