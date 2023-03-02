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1 час назад

Австралийские ученые разгадали тайну морского чудовища «хафгуфа»

Елена Прошина

Ученые Университета Флиндерса из Австралии разгадали тайну морского чудовища «хафгуфа» - героя скандинавских мифов. Об этом пишет The Telegraph.

Ученые разгадали тайну морского чудовища «хафгуфа»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Легенды Скандинавии издавна рассказывали о таинственных существах, которые могли неподвижно лежать на поверхности воды в вертикальном положении. Они широко раскрывали пасть, чтобы схватить добычу — иногда даже корабли. Считалось, что моряки иногда могли попасть в пасть этих чудищ, ошибочно принимая их зубы за скалы.

Однако последние исследования показали, что эти чудовища — не кто иные, как киты. Как выяснили ученые, они использовали особенную технику охоты: стояли с открытым ртом на поверхности океана и ждали, когда к ним подплывет рыба.

Поначалу ученые считали такое поведение относительно современным явлением, но после изучения древних текстов в том числе о морских чудовищах, это предположение было опровергнуто.

Впервые подобное явление было зафиксировано в 2011 году, с тех пор оно много раз повторялось. Наблюдать такие явления помогают современные технологии, в частности, дроны.

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