Замена аккумулятора на iPhone подорожала

Американская компания Apple поднимает цены на замену аккумуляторов в смартфонах iPhone через официальные сервисные центры. Об этом сообщает 9to5Mac.

«Негарантийное обслуживание аккумуляторов для всех моделей iPhone (кроме iPhone 14) теперь стоит на $20 дороже», — говорится в статье.

Это примерно 1,5 тыс. руб. по текущему курсу. В компании уточнили, что речь идет только о тех случаях, когда гарантия на батарею в смартфоне уже закончилась.

Теперь клиентам нужно будет платить $89 (6,7 тыс. руб.) за официальную замену батареи на iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13. Цены на iPhone SE, iPhone 8 и более ранние модели выросли с $49 до $69 (5,2 тыс. руб.).

В 9to5Mac уточнили, что смартфоны линейки iPhone 14, вышедшие в 2022 году, не включены в повышение цен на обслуживание аккумулятора. Тем не менее, замена батареи iPhone 14 стоила дороже с самого старта продаж — $99 (7,5 тыс. руб).