Ученые с помощью средневековых рукописей изучили эволюцию китов

Ученые из Университета Флиндерса выяснили, что необычная техника охоты китов, впервые зарегистрированная только в 2011 году, могла быть известна в древности. Исследование опубликовано в журнале Marine Mammal Science.
Древние греки и скандинавы в своих рукописях и мифах описывают различных морских существ, имевших гигантские размеры. Как выяснили авторы нового исследования, эти существа на самом деле могли быть китами.
В одном норвежском источнике описывается огромная рыба, которая держала свой рот открытым, и мелкие рыбы заплывали в него в большом количестве. При этом чудовище срыгивало свою желчь, используя ее как приманку. Этот способ охоты у горбатых китов в северо-восточной части Тихого океана и китов Брайда в Сиамском заливе был описан в 2011 году.
Сначала ученые решили, что сходство между древними источниками и открытием 2011 года — простое совпадение. Но количество свидетельств и степень сходства говорят о том, что древние люди действительно наблюдали такой способ охоты китов. Ученые также выяснили, что древние люди могли принимать половой член кита за мифического морского змея.
Ученые отметили, что их открытие позволяет пролить свет на то, как давно киты начали использовать эту технику охоты. Сегодня она невероятно редка, и была зарегистрирована лишь дважды, но в прошлом киты использовлаи ее гораздо чаще. Наблюдение ученых еще раз подтверждает существование культурных особенностей у китов. Судя по всему, они используют эту технику только в районах, где мелкая рыба плавает у поверхности, или там, где плотность рыбы слишком мала, чтобы тратить энергию на активную охоту.