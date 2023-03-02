Ученые с помощью средневековых рукописей изучили эволюцию китов

Ученые из Университета Флиндерса выяснили, что необычная техника охоты китов, впервые зарегистрированная только в 2011 году, могла быть известна в древности. Исследование опубликовано в журнале Marine Mammal Science.

Фото: J McCarthy/Flinders University J McCarthy/Flinders University

Древние греки и скандинавы в своих рукописях и мифах описывают различных морских существ, имевших гигантские размеры. Как выяснили авторы нового исследования, эти существа на самом деле могли быть китами.

В одном норвежском источнике описывается огромная рыба, которая держала свой рот открытым, и мелкие рыбы заплывали в него в большом количестве. При этом чудовище срыгивало свою желчь, используя ее как приманку. Этот способ охоты у горбатых китов в северо-восточной части Тихого океана и китов Брайда в Сиамском заливе был описан в 2011 году.

Сначала ученые решили, что сходство между древними источниками и открытием 2011 года — простое совпадение. Но количество свидетельств и степень сходства говорят о том, что древние люди действительно наблюдали такой способ охоты китов. Ученые также выяснили, что древние люди могли принимать половой член кита за мифического морского змея.