Airbnb нашел новую причину для бана пользователей

Популярный сервис аренды жилься Airbnb запрещает пользователям заходить на сайт из-за того, что они «связаны с заблокированными пользователями». Об этом сообщает Vice.

Фото: Airbnb Airbnb

Отмечается, что сервис начал блокировать всех пользователей даже в тех случаях, когда другой пользователь считается проблемным и якобы через него он сможет вернуться на платформу.

«По условиям Airbnb, с аккаунта снимут блокировку только в том случае, если проблемный знакомый успешно обжалует запрет или если он сможет доказать, что они не «тесно связаны», — говорится в статье.

В компании подтвердили Vice, что они действительно блокируют пользователей, которые «скорее всего путешествуют» с другим человеком, который уже был заблокирован.

«Это делается в качестве необходимой меры предосторожности», — пояснил представитель сервиса.

Он также уточнил, что понимает несовершенство системы и потенциальные риски ошибочных блокировок.