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30 минут назад

Популярный сервис аренды жилья нашел новую причину для бана пользователей

Газета.Ruиещё 1

Популярный сервис аренды жилься Airbnb запрещает пользователям заходить на сайт из-за того, что они «связаны с заблокированными пользователями». Об этом сообщает Vice.

Airbnb нашел новую причину для бана пользователей
Фото: AirbnbAirbnb

Отмечается, что сервис начал блокировать всех пользователей даже в тех случаях, когда другой пользователь считается проблемным и якобы через него он сможет вернуться на платформу.

«По условиям Airbnb, с аккаунта снимут блокировку только в том случае, если проблемный знакомый успешно обжалует запрет или если он сможет доказать, что они не «тесно связаны», — говорится в статье.

В компании подтвердили Vice, что они действительно блокируют пользователей, которые «скорее всего путешествуют» с другим человеком, который уже был заблокирован.

«Это делается в качестве необходимой меры предосторожности», — пояснил представитель сервиса.

Он также уточнил, что понимает несовершенство системы и потенциальные риски ошибочных блокировок.

Ранее сообщалось, что гендиректор компании Airbnb Брайан Чески начал сдавать в аренду комнату в своем доме в Сан-Франциско за $0.

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