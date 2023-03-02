Airbnb нашел новую причину для бана пользователей

Популярный сервис аренды жилься Airbnb запрещает пользователям заходить на сайт из-за того, что они «связаны с заблокированными пользователями». Об этом сообщает Vice.
Отмечается, что сервис начал блокировать всех пользователей даже в тех случаях, когда другой пользователь считается проблемным и якобы через него он сможет вернуться на платформу.
«По условиям Airbnb, с аккаунта снимут блокировку только в том случае, если проблемный знакомый успешно обжалует запрет или если он сможет доказать, что они не «тесно связаны», — говорится в статье.
В компании подтвердили Vice, что они действительно блокируют пользователей, которые «скорее всего путешествуют» с другим человеком, который уже был заблокирован.
«Это делается в качестве необходимой меры предосторожности», — пояснил представитель сервиса.
Он также уточнил, что понимает несовершенство системы и потенциальные риски ошибочных блокировок.
Ранее сообщалось, что гендиректор компании Airbnb Брайан Чески начал сдавать в аренду комнату в своем доме в Сан-Франциско за $0.