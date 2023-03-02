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17 минут назад

Рябков: меры Запада по космосу задуманы как завеса для создания там боевого потенциала

ТАСС

Предлагаемые Западом меры в рамках концепции ответственного поведения в космосе задуманы как завеса для создания там боевого потенциала. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве.

В МИД меры Запада по космосу назвали завесой для создания боевого потенциала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предлагаемые западные странами малоэффективные меры в рамках концепции так называемого ответственного поведения в космосе не способны решить главную задачу - сохранить космическое пространство в качестве зоны общей безопасности, свободной от вооруженного противостояния. Наоборот, они задуманы как завеса для ускоренного создания боевого космического потенциала и его применения", - сказал он.

По словам Рябкова, "в последнее время предпринимаются активные попытки не только обесценить прежние достижения и наработки в данной области, но и сформулировать некие новые правила, регулирующие на условиях США и их союзников возможное военное противостояние в космосе".

Наука и техника,Сергей Рябков,МИД России,
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