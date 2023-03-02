В МИД меры Запада по космосу назвали завесой для создания боевого потенциала

"Предлагаемые западные странами малоэффективные меры в рамках концепции так называемого ответственного поведения в космосе не способны решить главную задачу - сохранить космическое пространство в качестве зоны общей безопасности, свободной от вооруженного противостояния. Наоборот, они задуманы как завеса для ускоренного создания боевого космического потенциала и его применения", - сказал он.