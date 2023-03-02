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34 минуты назад

Американский самолет-разгонщик VMS Eve совершил первый после ремонта перелет

Lenta.ru

Самолет-разгонщик VMS Eve (WhiteKnightTwo) компании Virgin Galactic, выступающий носителем космоплана VSS Unity (SpaceShipTwo), совершил первый после ремонта перелет из аэродрома Мохаве (Калифорния) на космодром Америка (Нью-Мексико). Об этом сообщает SpaceNews.

Самолет-разгонщик VMS Eve совершил первый после ремонта перелет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание пишет, что у VMS Eve, находившегося на ремонте в Мохаве с октября 2021 года, были заменены пилон, к которому должен прикрепляться VSS Unity, и горизонтальные стабилизаторы.

SpaceNews со ссылкой на исполнительного директора Virgin Galactic Майкла Колглейзера подтверждает, что коммерческие полеты VSS Unity начнутся во втором квартале 2023 года, тогда как в первом квартале самолет-разгонщик и космоплан будут проходить летные испытания.

Издание напоминает, что первый коммерческий рейс связки VMS Eve и VSS Unity произойдет в интересах Военно-воздушных сил Италии. После него Virgin Galactic планирует приступить к туристическим суборбитальным полетам, очередь на которые насчитывает около 800 человек.

В январе SpaceNews сообщило, что компания Virgin Galactic проведет реорганизацию перед возобновлением полетов суборбитального корабля VSS Unity.

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