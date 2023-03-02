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48 минут назад

Экипаж неисправного "Союза МС-22" начал переносить свои кресла в "Союз МС-23"

Газета.Ruиещё 2

Экипаж неисправного «Союза МС-22» на МКС начал переносить свои кресла в новый корабль «Союз МС-23». Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации «Роскосмос».

Экипаж неисправного «Союза МС-22» начал переносить свои кресла в «Союз МС-23»
Фото: NASANASA

Как рассказали в Роскосмосе, космонавты приступают к установке ложементов в беспилотном корабле «Союз МС-23». На 2 марта запланированы перенос ложементов российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина из кресел в пилотируемом корабле «Союз МС-22» и их монтаж в креслах в «Союзе МС-23».

Перенос кресла астронавта NASA Франциско Рубио из американского корабля Crew Dragon в «Союз МС-23» намечается на 6 марта, отметили в корпорации.

«Союз МС-23» был запущен с космодрома Байконур 24 февраля и прибыл на МКС спустя двое суток. Он предназначен для замены «Союза МС-22», у которого 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования из-за пробоя радиатора спорадическим микрометеороидом. Возвращение на Землю Прокопьева, Петелина и Рубио ожидается в конце марта 2023 года.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что вариант размещения российских космонавтов с неисправного «Союза МС-22» на Crew Dragon был расценен как рискованный, поэтому в корпорации отказались от предложения США.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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