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1 час назад

Rolls-Royce начала испытания двигателя для тяжелых бомбардировщиков США

Ferra.ru

В одном из космических центров NASA компания Rolls-Royce начала испытания реактивных двухдвигательных капсул F130, которыми будут комплектоваться тяжелые бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress до 2050-х годов.

Rolls-Royce начала испытания двигателя для тяжелых бомбардировщиков США
Фото: Rolls-RoyceRolls-Royce

По контракту с ВВС США Rolls-Royce изготовит 608 таких двигателей. Компания создала двигатель F130 на основе своего коммерческого двигателя BR725, который уже налетал 30 миллионов часов на бизнес-джетах Gulfstream G650 и других гражданских и военных транспортных самолетах.

Rolls-Royce заявила, что испытания будут продолжаться в течение нескольких месяцев, хотя предварительные результаты уже оказались многообещающими. Испытания проводятся совместно с ВВС и компанией Boeing, которая отвечает за интеграцию двигателей в модернизированный парк самолетов B-52. По словам представителя Rolls-Royce, их двигатели приведут к “повышению топливной эффективности, снижению потребности в дозаправке в воздухе и значительному снижению эксплуатационных расходов для парка B-52”

Наука и техника,Boeing,NASA,
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