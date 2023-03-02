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39 минут назад

Телескоп Уэбба обнаружил взрыв белого карлика

Lenta.ru

Международная группа астрономов обнаружила сверхновую в галактике, удаленной на 40 миллионов световых лет от Земли, с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Телескоп Уэбба обнаружил взрыв белого карлика
Фото: Phys.orgPhys.org

Ученые изучили инфракрасные изображения галактики с активным центром NGC 1566 и выявили сверхновую типа Ia, возникающую при взрыве белого карлика. Считается, что этот тип сверхновых отвечает за синтез таких химических элементов, как железо, кобальт и никель. Часть высокоэнергетического излучения сверхновой формируется за счет радиоактивного распада изотопа кобальта-56 с образованием железа-56.

Ученые проанализировали данные камер ближнего и среднего инфракрасного диапазона JWST для изучения эволюции этих излучений и обнаружили, что более чем через 200 дней после первоначального события выбросы все еще были видны в инфракрасном диапазоне длин волн. Это излучение невозможно зафиксировать с помощью наземных инструментов.

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Долгое время было неясно, уходит ли часть энергии, образующейся при распаде кобальта-56 в железо-56, в окружающую среду или ее сдерживают магнитные поля, создаваемые сверхновыми. Результаты исследования подтверждают, что в большинстве случаев выбросы удерживаются в пределах взрыва и безызлучательных потерь энергии, скорее всего, не происходит.

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