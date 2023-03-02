В Израиле нашли уникальную "расписку" с именем царя Дария Великого

В Израиле в национальном парке Тель-Лахиш совершенно случайно один из посетителей наткнулся на черепок, в котором ученые идентифицировали древнюю "расписку" с неоднократным упоминанием персидского царя Дария Великого.

Фото: Shai Halevi / Israel Antiquities Authority Shai Halevi / Israel Antiquities Authority

Как сообщает The Jerusalem Post, нашедший черепок посетитель парка заметил, что тот покрыт гравировкой. Находку он передал в Управление древностей Израиля. Как оказалось, предмет является уникальным - на черепке находится первая древняя надпись с упоминанием имени царя Дария Великого, когда-либо найденная на территории Израиля. Возраст черепка составляет около 2500 лет. Имя царя Дария Великого упоминается несколько раз. Он был отцом царя Артаксеркса, известного как библейский царь Ахашверош из рассказа о Пуриме.

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Впрочем, судя по датировке, надпись на черепке была сделана до появления истории о Пуриме. Археологи признались, что поначалу скептически отнеслись к артефакту. Они подвергли черепок тщательной проверке, были использованы три различных сканера. Однако исследование подтвердило не только подлинность предмета, но и его почтенный возраст. Артефакт датируется периодом, когда в городе Лахише располагалась персидская царская администрация, то есть периодом правления династии Ахеменидов, рубежом пятого века до нашей эры.

Надпись гласит, что она была сделана в "24 год Дария". Опираясь на это, ученые подсчитали, что текст был создан в 498 году до нашей эры. Известно, что правление царя Дария Великого длилось с 522 по 486 годы до нашей эры. Расшифровка текста также показала, что это была своего рода расписка.

Дарий Великий, также известный как Дарий I, является одним из самых известных правителей из династии Ахеменидов, при которой Персидская империя впервые достигла высот своего могущества. Именно при этом царе империя превратилось в самое могущественное государство своего времени.

Дарий Великий строил свою власть на четкой вертикали. Завоеванные государства он превращал в сатрапии, размещал в них своих представителей, которые на местах олицетворяли царскую власть. В целом в империи существовала строгая модель сильной централизованной власти, которая пыталась закрепляться на новых территориях не только при помощи военной силы. Сатрапии получали от царя крупные строительные проекты, кроме того, государственным тогда стал арамейский язык, который по приказу царя продвигали по всей империи.