Умные часы Pixel Watch получили новую функцию

Компания Google объявила, что на умных часах Pixel Watch появилась функция определения падения владельца гаджета. Как сообщает Engadget, устройство для этих целей использует датчики движения и алгоритмы.

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Как и одноименная функция умных часов Apple Watch, запущенная в 2018 году, гаджет от Google укажет пользователю на экране, что зафиксировал его падение и предложит вызвать экстренные службы для оказания помощи.

Однако в Google утверждают, что Pixel Watch не будет случайно вызывать экстренные службы при падениях во время занятий зимними видами спорта.

«Если Pixel Watch обнаружат возможное падение и отсутствие движения в течение примерно 30 секунд, они завибрируют, издадут сигнал тревоги и отобразят на экране сообщение, предлагающее выбрать, необходима ли помощь или все в порядке», — говорится в статье.

В случае, если пользователь не ответит на оповещение, звук будет продолжаться около минуты и станет громче в последние секунды. Только после этого Pixel Watch вызовут экстренные службы.