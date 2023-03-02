Названа причина миграции древних людей в Северную Америку

Климатические изменения – основная причина миграции древних людей в Северную Америку. Это выяснили учёные из Орегонского университета, передаёт PNAS.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Специалисты исследовали керны из северо-восточной части Тихого океана, после чего смоделировали океанические условия. Оказалось, что во время двух отдельных фаз последнего ледникового периода зимний морской лёд был, но исчезал летом. Перемены климата создали новые места обитания, которые были пригодны для миграции людей на юг.

В кернах отложений, которые были взяты из Аляскинского залива, есть доказательства того, что морская флора росла в прибрежных водах рядом с морским льдом между 22-24,5 и 14,8-16,4 тысячами лет назад. В те времена зимы были достаточно холодными, чтобы на море был лёд. При этом лето было достаточно тёплым, чтобы в эти месяцы лёд не появлялся.