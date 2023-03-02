Гигантское насекомое из юрского периода нашли в универмаге США

В универмаге Арканзаса (штат США) обнаружили насекомое, которое долгое время считалось вымершим. Гигантская златоглазка (Polystoechotes punctata) цеплялась за боковую стенку большой коробки, сообщает Proceedings of the Entomological Society of Washington.

Фото: Michael Skvarla / Penn State Michael Skvarla / Penn State

Данный вид насекомых в изобилии встречался на Земле в эпоху динозавров. Но со временем его численность стала снижаться. Так, на востоке Северной Америки его не видели уже больше полувека. Считалось, что он полностью исчез в этом регионе.

Обнаружение живого насекомого спустя 50 лет затишья обрадовало ученых. Они предположили, что в местных горных районах могут скрываться реликтовые популяции, которые еще только предстоит обнаружить.

Размер крыльев златоглазки достигал 50 миллиметров, что довольно много для насекомого. Ученые провели ДНК-анализ особи, чтобы доказать ее видовую принадлежность. Затем образец передали для дальнейшего изучения в Энтомологический музей Фроста в Пенсильвании.

Причины локального вымирания гигантской златоглазки точно не установлены. Среди них называют световое загрязнение, нашествие инвазивных видов, а также лесные пожары.