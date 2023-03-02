Гигантское насекомое из юрского периода нашли в универмаге США

В универмаге Арканзаса (штат США) обнаружили насекомое, которое долгое время считалось вымершим. Гигантская златоглазка (Polystoechotes punctata) цеплялась за боковую стенку большой коробки, сообщает Proceedings of the Entomological Society of Washington.
Данный вид насекомых в изобилии встречался на Земле в эпоху динозавров. Но со временем его численность стала снижаться. Так, на востоке Северной Америки его не видели уже больше полувека. Считалось, что он полностью исчез в этом регионе.
Обнаружение живого насекомого спустя 50 лет затишья обрадовало ученых. Они предположили, что в местных горных районах могут скрываться реликтовые популяции, которые еще только предстоит обнаружить.
Размер крыльев златоглазки достигал 50 миллиметров, что довольно много для насекомого. Ученые провели ДНК-анализ особи, чтобы доказать ее видовую принадлежность. Затем образец передали для дальнейшего изучения в Энтомологический музей Фроста в Пенсильвании.
Причины локального вымирания гигантской златоглазки точно не установлены. Среди них называют световое загрязнение, нашествие инвазивных видов, а также лесные пожары.
Ранее сообщалось, что в России обнаружили окаменелости древнейших насекомых-опылителей. Их возраст оценили в 280 миллионов лет.