В России синтезировали новый препарат против болезни Альцгеймера

Ученые Российской академии наук и Уральского федерального университета разработали новые химические соединения, препараты на основе которых в будущем могут стать эффективным средством лечения деменции.

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Как рассказали RT в пресс-службе Минобрнауки России, вещества для терапии получены на основе такрина и салициловой кислоты. И если второй компонент вопросов не вызывает, то первый токсичен.

Такрин блокирует фермент ацетилхолинэстеразу, который разрушает нейромедиатор ацетилхолин, участвующий в передаче нервных импульсов (когда нарушается эта цепочка, возникают признаки старческого слабоумия). Такрин прежде использовали в США для лечения болезни Альцгеймера, но потом запретили, так как он "убивал" печень и в целом имел серьезные побочные эффекты.

Российским же ученым удалось модифицировать это соединение и получить вещество настолько же эффективное, но менее вредное для человека.

- Нашей задачей было исследовать воздействие полученных конъюгатов (химических производных) такрина и салициловой кислоты на клетки печени. Мы показали, что большая часть синтезированных коллегами конъюгатов в 1,5-4 раза менее токсичны, чем чистый такрин, - цитирует издание директора департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Марию Улитко.

Полученные вещества помимо своего прямого назначения (блокирование ацетилхолиностеразы) являются также и антиоксидантами, то есть уменьшают окислительный стресс, который, в свою очередь, по сути один из механизмов развития деменции.

И хотя природа болезни Альцгеймера по-прежнему не до конца изучена, и во многом этот недуг обусловлен генетикой (то есть неизлечим) ранняя диагностика им своевременная терапия могут отодвинуть деградацию мозговой деятельности на много лет.

- Тогда сохранятся когнитивные процессы и человек сможет еще долго продолжать свою деятельность, - говорит ученый.