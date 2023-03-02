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1 час назад

Слух: Samsung анонсирует Galaxy A54 и A34 15 марта

ITZine.ru

Про Samsung Galaxy A54 и A34 слухи ходили несколько месяцев, но официально об устройствах сказано ничего не было. Но это может наконец измениться в конце марта.

Слух: Samsung анонсирует Galaxy A54 и A34 15 марта
Фото: Itzine.ruItzine.ru

@OnLeaks сообщает, что два устройства будут представлены 15 марта. На данный момент неясно, проведет ли компания мероприятие по этому случаю или просто выпустит пресс-релиз. Однако первое может быть более подходящим, поскольку серия A5x является самой продаваемой.

Согласно предыдущим утечкам, Galaxy A54 будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 1380, до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Камеры — основная на 50 МП, сверхширик на 12 МП, марок на 5 МП и селфи на 32 МП. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. Смартфон будет сертифицирован по стандарту IP67 и по-прежнему имеет разъем для наушников 3,5 мм.

Samsung Galaxy A34 будет оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 1080, до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Камеры — основная на 48 МП, макро на 5 МП, датчик глубины и селфи на 13 МП. Аккумулятор на 5000 мАч, который заряжается до 25 Вт. Оба устройства будут поставляться с предустановленной ОС Android 13 под оболочкой Samsung One UI 5.x.

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