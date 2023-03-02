Разработана повышающая точность прогнозов погоды программа

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Института исследований снега и лавин разработали программу, которая повышает точность прогнозирования погоды благодаря включению поверхностных явлений, которые ранее не учитывались. Результаты работы описаны в журнале Geoscientific Model Development.

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Улучшение метеорологических прогнозов особенно важно в условиях климатических изменений. Большинство современных моделей не учитывают определенные аспекты снега. Например, многие из них отражают снежный покров как один слой, хотя на самом каждый снегопад создает новый слой с отдельными свойствами.

Программное обеспечение под названием SNOWPACK находилось в процессе создания более 20 лет. Программа включает в себя сложные снежные процессы, такие как эффект альбедо (отражение солнечной радиации на снежном покрове), сублимацию (когда лед переходит в парообразное состояние при контакте с сухим воздухом), изоляционные свойства снега, снежные облака на уровне поверхности, сдувание снега у земли. SNOWPACK используется для прогнозирования схода лавин или расчета нынешних или будущих запасов снежной воды.