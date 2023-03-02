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18 минут назад

Ракета с Crew Dragon и российским космонавтом стартовала к МКС

Никита Бородкин

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, США. Прямую трансляцию запуска ведет NASA на своем YouTube-канале.

Старт ракеты был дан в 8:34 мск. Это шестой пилотируемый рейс корабля компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) в рамках контракта с NASA. На борту корабля в составе экипажа Crew-6 находятся два астронавта НАСА, командир Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев.

Стыковка ожидается в 09:17 мск в пятницу, 3 марта.

Напомним, что изначально ракета с кораблем должна была отправиться в космос в 9:45 мск в понедельник, 27 февраля, однако запуск отложили. Вероятной причиной отмены стали неполадки в системе зажигания основных двигателей.

В NASA объяснили перенос запуска ракеты с россиянином на борту

Федяев летит на борту космического корабля в рамках подписанного «Роскосмосом» и NASA соглашения о перекрестных полетах. Ранее по нему на МКС на Crew Dragon прибыла россиянка Анна Кикина — сейчас она продолжает находиться на станции в рамках 68-го международного экипажа.

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