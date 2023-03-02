Археологи нашли загадочную древнюю могилу влюбленных в Армении

В Армении в древней крепости Мецамор польские археологи обнаружили захоронение, восходящее ко времени правления египетского фараона Рамсеса II. Оно датируется 1300 – 1200 годами до нашей эры, пишет портал «Наука в Польше».
В могиле покоятся пара – мужчина и женщина. Ученые предположили, что умерли они в возрасте 30–40 лет. При этом останки очень хорошо сохранились.
«Причину их смерти мы не знаем, но все говорит о том, что скончались они одновременно, так как следов повторного открытия могилы нами не обнаружено», – сказал один из руководителей раскопок Кшиштоф Якубяк.
Примечательно, что гробница не была разграблена. Специалисты нашли там сотни золотых подвесок, похожих на кельтские кресты, бусы, сердоликовые кулоны, фаянсовую флягу, глиняные горшки и многое другое.
Летом прошлого года в ереванском музее «Эребуни» отрылась выставка артефактов, обнаруженных во время раскопок в заповеднике «Кармир-Блур». В экспозиции были представлены десятки отреставрированных находок, датируемых VII веком до нашей эры.