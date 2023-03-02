В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Загадочную древнюю могилу влюбленных нашли археологи на юго-западе Армении

Мир24

В Армении в древней крепости Мецамор польские археологи обнаружили захоронение, восходящее ко времени правления египетского фараона Рамсеса II. Оно датируется 1300 – 1200 годами до нашей эры, пишет портал «Наука в Польше».

Археологи нашли загадочную древнюю могилу влюбленных в Армении
Фото: Mir24.tvMir24.tv

В могиле покоятся пара – мужчина и женщина. Ученые предположили, что умерли они в возрасте 30–40 лет. При этом останки очень хорошо сохранились.

«Причину их смерти мы не знаем, но все говорит о том, что скончались они одновременно, так как следов повторного открытия могилы нами не обнаружено», – сказал один из руководителей раскопок Кшиштоф Якубяк.

Примечательно, что гробница не была разграблена. Специалисты нашли там сотни золотых подвесок, похожих на кельтские кресты, бусы, сердоликовые кулоны, фаянсовую флягу, глиняные горшки и многое другое.

Летом прошлого года в ереванском музее «Эребуни» отрылась выставка артефактов, обнаруженных во время раскопок в заповеднике «Кармир-Блур». В экспозиции были представлены десятки отреставрированных находок, датируемых VII веком до нашей эры.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий