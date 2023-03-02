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1 час назад

Последний полет. Как Air France прощалась с Boeing 747

TURIZM.RU

Первый Boeing 747 поступил в распоряжение Air France в июне 1970 года и сразу стал использоваться для полетов между Парижем и Нью-Йорком.

Последний полет: как Air France прощалась с Boeing 747
Фото: Turizm.ruTurizm.ru

После 46 лет безупречной работы Air France списала все свои Boeing 747, заявив, что эксплуатация «Королевы небес» обходится слишком дорого. Последний коммерческий рейс 747-го состоялся 11 января 2016 года, когда «Боинг» совершил трансатлантический перелет из Парижа в Мехико.

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Вслед за Pan Am, первой получившей Boeing 747 22 января 1970 года, свой заказ начал принимать и французский национальный авиаперевозчик Air France. Гигант мог вместить более чем в два раза больше пассажиров, чем предшественник Boeing 707, и Air France немедленно развернула 747-е по прибыльному маршруту Париж – Нью-Йорк. Первый коммерческий рейс между парижским аэропортом имени Шарля де Голля (CDG) и нью-йоркским международным аэропортом имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) состоялся 3 июня 1970 года.

После открытия дальних туристических направлений, которые стали доступны с 747-м, Air France долго не могла решиться отправить «Королеву небес» на пенсию. Когда авиакомпания объявила, что Boeing 747 выводится из эксплуатации, тысячи ее клиентов оборвали телефоны в попытках купить билет на последние рейсы культового самолета. Получив более 30 000 запросов, Air France решила организовать специальные круговые экскурсионные рейсы из Парижского аэропорта имени Шарля де Голля и обратно.

За 220 евро пассажирам было предложено обслуживание бизнес-классом с шампанским, пока самолет в сопровождении демонстрационной группы ВВС Франции пролетал над достопримечательностями Франции. После полета пассажиры могли осмотреть ангар «Боинга 747» и ознакомиться с оборудованием для технического обслуживания.

Созданная в 1953 году акробатическая группа «Патруль-де-Франс» считается одной из лучших групп высшего пилотажа в мире. Для сопровождения последних прощальных рейсов Air France использовались легкие реактивные штурмовики третьего поколения Dassault /Dornier Alpha Jet.

На последнем рейсе, когда пассажирам объявляли, что самолет готов выполнить заключительный заход на посадку, стюардесса, делавшая объявление, расчувствовалась и заплакала, не дочитав текст до конца.

Затем командир корабля Тьерри Мондон совершил, наверное, свою лучшую посадку в истории, когда самолет без толчков и прыжков приземлился в парижском аэропорту CDG.

Самолет подрулил к терминалу, и пожарная команда аэропорта салютовала «Королеве» из водяной пушки.

Когда «Боинг», наконец, остановился, один из пилотов Air France, сидевший в первом ряду, отказался отстегнуть ремень безопасности, заявив: «Я так привязан к этому самолету, что не собираюсь его отпускать».

Наука и техника,Boeing,
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