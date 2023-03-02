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38 минут назад

Ракета с кораблем Crew Dragon и космонавтом Федяевым стартовала к МКС с космодрома в США

ТАССиещё 3

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала в четверг к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля экипаж миссии Crew-6 - космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Старт ракеты-носителя был осуществлен в 00:34 по местному времени (08:34 мск). Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина.

Изначально запуск Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 был запланирован на 27 февраля, однако его отменили за несколько минут до старта и перенесли из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя, предназначенной для двигателя ракеты. В среду специалисты НАСА сообщили, что проблема устранена, ракета-носитель и корабль готовы к запуску. Стыковка корабля с узловым модулем Harmony американского сегмента МКС запланирована на 3 марта в 09:17 мск.

26 февраля космический корабль "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного "Союза МС-22", пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Как ожидается, посадка "Союз МС-23" произойдет 27 сентября.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В среду в пресс-службе Роскосмоса заявили, что программа перекрестных полетов расширена на одну миссию.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Анна Кикина, астронавты NASA Джош Кассада, Фрэнк Рубио и Николь Манн, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

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