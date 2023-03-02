Российские ученые нашли новый вид ископаемых ящеров

В запасниках Вятского палеонтологического музея нашли древнего ящера Пермского периода. Новый вид получил имя по древнему названию местонахождения в районе города Котельнича - Koksharovia.

Фото: Вятский палеонтологический музей Вятский палеонтологический музей

Останки звероящера палеонтологи откопали еще в 1994 году около деревни Нижняя Вотская Котельничского района Кировской области. В 1998 году их передали в кировский палеонтологический музей. С тех пор они хранились в фондах и лишь в прошлом году у научных сотрудников музея и их коллег из Палеонтологического института РАН дошли руки до изучения останков, рассказали в музее.

В результате ученые выяснили, что найденные фрагменты скелета и черепа нельзя отнести ни к одному из известных науке видов. Обитавший в конце Пермского периода (около 250-260 миллионов лет назад) ящер напоминал по виду небольшую собаку. Голова была длиной немного менее 14 сантиметров. От современного домашнего животного оно отличалось боковым расположением лап.