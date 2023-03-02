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1 час назад

Кировские ученые нашли новый вид ископаемых ящеров

Российская Газетаиещё 1

В запасниках Вятского палеонтологического музея нашли древнего ящера Пермского периода. Новый вид получил имя по древнему названию местонахождения в районе города Котельнича - Koksharovia.

Российские ученые нашли новый вид ископаемых ящеров
Фото: Вятский палеонтологический музейВятский палеонтологический музей

Останки звероящера палеонтологи откопали еще в 1994 году около деревни Нижняя Вотская Котельничского района Кировской области. В 1998 году их передали в кировский палеонтологический музей. С тех пор они хранились в фондах и лишь в прошлом году у научных сотрудников музея и их коллег из Палеонтологического института РАН дошли руки до изучения останков, рассказали в музее.

В результате ученые выяснили, что найденные фрагменты скелета и черепа нельзя отнести ни к одному из известных науке видов. Обитавший в конце Пермского периода (около 250-260 миллионов лет назад) ящер напоминал по виду небольшую собаку. Голова была длиной немного менее 14 сантиметров. От современного домашнего животного оно отличалось боковым расположением лап.

Новый вид ископаемых хищников в научных кругах получил официальное название Koksharovia grechovi. Вторая составляющая - производное от фамилии исследователя, который откопал останки в середине 90-х годов прошлого века, Константина Грехова.

Наука и техника,РАН,
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