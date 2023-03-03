Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту Андреем Федяевым пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Члены экипажа, назначенные для миссии NASA SpaceX Crew-6, находятся на орбите после их успешного запуска на Международную космическую станцию в 0.34 по восточному времени в четверг со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде», — сообщает ведомство.
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту корабль Dragon с астронавтами Стивеном Боуэном и Уорреном Хобургом, астронавтом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султаном Алнеяди и космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым для научной экспедиции на борту космической станции.
Экипаж проведет на борту МКС более 200 экспериментов, которые, уточняет NASA, помогут подготовиться к полетам на Луну и Марс, а также улучшить условия жизни на Земле.