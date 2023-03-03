«Члены экипажа, назначенные для миссии NASA SpaceX Crew-6, находятся на орбите после их успешного запуска на Международную космическую станцию в 0.34 по восточному времени в четверг со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде», — сообщает ведомство.