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50 минут назад

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

Газета.Ruиещё 10

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту Андреем Федяевым пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Члены экипажа, назначенные для миссии NASA SpaceX Crew-6, находятся на орбите после их успешного запуска на Международную космическую станцию в 0.34 по восточному времени в четверг со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде», — сообщает ведомство.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту корабль Dragon с астронавтами Стивеном Боуэном и Уорреном Хобургом, астронавтом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султаном Алнеяди и космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым для научной экспедиции на борту космической станции.

Экипаж проведет на борту МКС более 200 экспериментов, которые, уточняет NASA, помогут подготовиться к полетам на Луну и Марс, а также улучшить условия жизни на Земле.

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